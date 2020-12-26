درس قاسي من يسرا اللوزي للمتنمرين





أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أنها تستغرب من حالة التنمر التي تعرضت لها بسبب زيادة وزنها لأنه في الأصل ناتج عن الحمل والولادة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي" إنها لم تخضع لأي عمليات تجميل على الإطلاق ولكن لم تكن في حاجة لتبرير زيادة وزنها وتغير مظهرها

وأضافت: "إحنا في مجتمع شرقي وجسم الست أصلًا مش رفيع بسبب عادات الأكل وأجسامنا مختلفة عن الأوروبيين ومكنتش حاسة أن حاجة شاذة وأكيد كل الناس عندهم ستات في عائلتهم أنجبوا".