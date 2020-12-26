مليون مشاهدة لأغنية "طمعتيني" الجديدة لتامر حسني بعد طرحها بساعات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
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تصدر الفنان تامر حسني، محركات البحث بأغنيتي "طمعتيني" و"قد الفراق".

واقتربت أغنية "طمعتيني" من تسجيل عدد مشاهدات مرتفع، حيث اقترب من المليون الأول لها في وقت قياسي.

يذكر أن  تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى".

وحصد جائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".

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