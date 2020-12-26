كارول سماحة تكشف عن تجربتها الأولى في التلحين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:47 ص
بوابة الفجر
وكالات
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طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الثانية ضمن ألبومها الميلادي الجديد "Christmas Carole" وحملت الأغنية عنوان "أيام الشتي" وهي من كلماتها وألحانها وتوزيع إيليو كلاسي، علماً أنها التجربة الأولى لها في التلحين.

في حلقة مليئة بالفرح والأمل بالرغم من الصعوبات التي يمر بها لبنان، أطلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في حلقة خاصة بروح الميلاد مع الإعلامي ريكاردو كرم على شاشة الـLBCI" " ليلة العيد، وفقا لموقع "Lbcgroup.tv".

وتمحورت الحلقة حول ألبوم كارول سماحة الميلادي الذي أطلقته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لتدخل الفرح إلى قلوب اللبنانيين.

وقالت: "كونوا على الموعد بكرا لتسمعوا أول تجربة متواضعة إلي بالتلحين لأغنية "أيام الشتي" وهي تاني أغنية من ألبومي الجديد".

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