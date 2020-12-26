إصابة أبطال الفيلم الهندي "Annaatthe" بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
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أوقفت الشركة المنتجة للفيلم الهندي "Annaatthe"، بطولة النجم الهندي راجينيكنث، بسبب إصابة أبطاله بفيروس كورونا.

ولم تعلن شركة Sun  المنتجة للعمل عن أسماء الأبطال المصابين بالفيروس حتى الأن

بدأ تصوير الفيلم في ديسمبر من العام الماضى 2019، ومن ثم توقف تصويره بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى إيقاف حركة التصوير حول العالم، لمنع انتشار الفيروس، ومن ثم عودة مواقع التصوير من جديد، ومن ثم توقفه مرة أخرى بسبب مرض أربعة من طاقم التمثيل.

ويدور في إطار دراما وأكشن، استؤنف الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة حيدر أباد، الفيلم من بطولة نانيانثارا، كيرثيا سوريش، براكاش راج، مينا، كوشبو، سوري، ستون.

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