تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة اتحاد جدة اليوم

يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد، اليوم السبت الموافق، على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.





وستذاع المباراة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي.





ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الرايع برصيد 13 نقط.





وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الاتحاد:-

حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، جانج هيون سو

خط الوسط: جوستافو كوييار، سلمان الفرج

خط الوسط الهجومي: لوسيانو فييتو، أندريه كارييو، سالم الدوسري

خط الهجوم: بافيتمبي جوميز



