تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة اتحاد جدة اليوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:22 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
Advertisements
يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد، اليوم السبت الموافق، على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وستذاع المباراة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الرايع برصيد 13 نقط.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الاتحاد:-
حراسة المرمى: حبيب الوطيان
خط الدفاع: علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، جانج هيون سو
خط الوسط: جوستافو كوييار، سلمان الفرج
خط الوسط الهجومي: لوسيانو فييتو، أندريه كارييو، سالم الدوسري
خط الهجوم: بافيتمبي جوميز

أخبار تهمك

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ريال يتخذ أولى خطوات ضم صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ ساعة و 13 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يوقف المفاوضات مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 11 ساعة

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 ص

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

06:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن