موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان

سيكون عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع كلاسيكو تاريخي يجمع بين الهلال ونظيره الاتحاد، اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وسيدخل الزعيم اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما عاد لطريق الانتصارات، بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري والكأس، حيث نجح في تحقيق فوزا ثمينا على فريق القادسية في الجولة الماضية.





وعلى الجانب الأخر يعيش العميد أفضل فتراته؛ بعدما خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الملك.





ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.





وسينقل اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.



