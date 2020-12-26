موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
Advertisements
سيكون عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع كلاسيكو تاريخي يجمع بين الهلال ونظيره الاتحاد، اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وسيدخل الزعيم اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما عاد لطريق الانتصارات، بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري والكأس، حيث نجح في تحقيق فوزا ثمينا على فريق القادسية في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الأخر يعيش العميد أفضل فتراته؛ بعدما خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الملك.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وسينقل اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

أخبار تهمك

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 11 ساعة

ريال يتخذ أولى خطوات ضم صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 11 ساعة

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. الأهلي يوقف المفاوضات مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 10 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 ص

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

06:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن