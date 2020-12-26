تشكيل استون فيلا لمواجهة كريستال بالاس بالبريميرليج

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: مارتينيز.
خط الدفاع: كونسا، مينجز، تارجيت، كاش.
خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، أنور الغازي.
خط الهجوم: تراوري، جاك جريليش، واتكينز.

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