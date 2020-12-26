موعد مباراة استون فيلا أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويغيب لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه عن المباراة بسبب الإصابة.

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