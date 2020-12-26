تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:51 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يواجه مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، مضيفه ليستر سيتي بملعب "كينج باور" لمواجهة ليستر سيتي، في قمة مواجهات الجواة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع الفريقان للحفاظ على المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، حيث يحتل اليونايتد المركز الثالث برصيد 26 نقطة مع مباراة مؤجلة، بفارق نقطة خلف ليستر الثاني، و4 نقاط خلف مانشستر يونايتد الأول.

وتؤكد التقارير، أن أول جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد يبدأ المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خد الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – أليكس تيليس.
خط الوسط: فريد – بول بوجبا – برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود – أنتوني مارسيال.

وتقام المباراة تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة والنصف بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD1.

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