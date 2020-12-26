موعد مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:20 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يحل مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفاً على ملعب "كينج باور" لمواجهة مضيفه ليستر سيتي، في إطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث اليونايتد عن مواصلة النتائج الجيدة في البريمييرليج، مواصلة الانتصارات والبقاء في المنافسة على الصدارة رفقة ليفربول.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 26 نقطة من خلال 13 مباراة، مع وجود مباراة مؤجلة ضد بيرنلي.

بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر ليفربول.

وتقام المباراة تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة والنصف بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD1.

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