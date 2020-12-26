موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي





يستضيف ملعب الاتحاد معقل السيتيزين اليوم مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتي صاحب الأرض ونظيره نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.





وتقام مباراة مانشستر سيتي ونظيره نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 غدًا السبت.





وكان مانشستر سيتي قد تأهل لدور تصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز برباعية مقابل هدف على أرسنال ليواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.





ويذكر أن مانشستر سيتي فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بينما نيوكاسل فى المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.



