موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الاتحاد القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات. السكندري في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت

وافتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز في الجولة الثانية على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

بينما افتتح الاتحاد السكندري مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، والتعادل في الجولة الثانية أمام سموحة بهدف لكل منهما.



