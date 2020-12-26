يسرا: "أتمنى 2021 ميكونش فيها أمراض"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:16 ص
بوابة الفجر
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قالت النجمة يسرا، إنها تتمنى أن تكون السنة الجديدة ميكونش فيها أمراض ووباء.

وأضافت لقائها المسجل قبل إصابتها بفيروس "كورونا" في برنامج "الدوبلكيس" تقديم أبلة فاهيتا المذاع على قناة ON،: "بتمنى إن الناس تعيش في سلام وصحة وعافية وأمان.. ودي كلها أمانى خفيفة ولطيفة".

يذكر أن صناع مسلسل يسرا الجديد استقروا على اسم مبدئى للعمل وهو "حرب أهلية"، إخراج سامح عبد العزيز، حيث يجرى الأخير فى تحضيراته النهائية ومعاينة أماكن التصوير.

وتأجيل موعد انطلاق التصوير حتى تتعافى يسرا من فيروس كورونا التى أصيبت به، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع فى الديكور الخاص بالعمل.

كما بدأت يسرا على مدار الفترة الماضية تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، فى ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى.

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