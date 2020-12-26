موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد نادي آرسنال لمواجهة نظيره تشيلسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة آرسنال أمام تشيلسي، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.





ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



