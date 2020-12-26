الزمالك يستهدف التعاقد مع بواليا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:50 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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ترغب اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك في حسم صفقة المهاجم والتر بواليا، لاعب نادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتريد اللجنة الفنية المعنية بالفريق الأول لكرة القدم، حسم صفقة بواليا في اسرع وقت ممكن، في ظل رغبة مصطفى محمد مهاجم الفريق في الرحيل.

ويعاني الفريق في نقص في مركز الهجوم، وتزداد المعاناة بعد رحيل المهاجم مصطفى محمد، في ظل وجود عمر السعيد فقط، حيث لا يعتمد عليه جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر موثوق في القلعة البيضاء، ان أحد أعضاء اللجنة الفنية تحدث مع والتر بواليا، من أجل جس نبضه في اللعب للزمالك، الذي لم يمانع في الرحيل إليه.

واضاف المصدر: المهاجم الزامبي ابلغ الزمالك إنه يمتلك عقد مع الجونة ولن يرحل دون موافقته، بجانب انه يمتلك اكثر من عرض للرحيل أهمها الأهلي والترجي التونسي.

وكان الجونة طلب 2.5 مليون دولار، من أجل الموافقة على رحيل بواليا إلي أي نادي يرغب في الحصول على خدماته، ويعتبر الزمالك هذا المبلغ كبير للغاية.

وتحاول إدارة الزمالك ايجاد مهاجم بنفس قدرات مصطفي محمد، الذي يُصر علي الرحيل للاحتراف الخارجي، بعد تلقيه عرضًا من سانت إتيان الفرنسي بقيمة 3.5 مليون يورو.

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