عاجل.. شرطة ناشفيل تعلن العثور على أشلاء في موقع الانفجار

قال عمدة ناشفيل، جون كوبر، إن القنبلة التي انفجرت زرعت في الشاحنة عن عمد، موضحا أنه سيتم فرض حظر تجول في الفترة المسائية في ناشفيل لغاية يوم الأحد.





وأضاف "كوبر"، في مؤتمر صحفي قبل قليل: سنواصل التحقيقات وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفى، ورجال الشرطة قاموا بعملهم لتأمين المكان قبل الانفجار".



