هاري كين كلمة السر في صفقة القرن لريال مدريد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:26 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني من المحتمل أن يكون قريبًا من التعاقد مع أحد نجوم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن العديد من التقارير كانت قد أكدت أن الفرنسي كيليان مبابي يرفض التجديد مع باريس سان جيرمان ويخطط للانتقال إلى ريال مدريد قبل نهاية عقده في صيف 2022.

وأفاد الموقع الإسباني بأن العديد من التقارير الصحفية أكدت إقالة الألماني توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان واستبداله بالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق.

وأكد الموقع الإسباني أن بوكيتينو يدرك جيدًا موقف مبابي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وأنه مستعد للموافقة على بيع مبابي إلى ريال مدريد لكن بشرط نجاح باريس سان جيرمان في التعاقد مع هاري كين نجم هجوم توتنهام.

وألمح الموقع الإسباني أن كين كان قد صرح هذا العام أنه سيفكر في الرحيل عن توتنهام إذا لم يرى أن الفريق يتطور ويسير في الطريق الصحيح.

وأوضح الموقع الإسباني أن هاري كين سبق أن تألق تحت قيادة بوكيتينو في توتنهام ووصلا معًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 2019.

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