باتشيكو يستقر على بديل محمود علاء وطارق حامد

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني بنادي الزمالك، على بدائل الثنائي محمود علاء وطارق حامد، لاعبا الفريق الذين تأكد غيابهما بسبب الإصابة بفيروس كورونا.





ولقد تم عزل الثنائي في المنزل، عن مواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل، على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.





وسبق وتم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بقرار من اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد.





ومن المقرر أن يعود محمد أشرف روقا بعدما تماثل للشفاء الكامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرا بجزع في القدم، وذلك بجانب عود محمد عبدالغني، ومحمود الونش.





وذلك لتعويض غياب علاء، على أن يتم الاستعانة بالناشئ محمد عبدالمجيد للتواجد على دكة البدلاء، لتعويض غياب محمد عبدالسلام المصاب بفيروس كورونا.





ويدخل الفريق في معسكر مغلق غدا الأحد، في مدينة الإسكندرية عقب خوضه المران على ملعب النادي بميت عقبة، وبعدها يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المختارين للمباراة.





ويأمل الفارس الأبيض العودة للإنتصارات مرة أخرى، عقب التعادل في الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدف لكل فريق.





ويحتل الزمالك، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، حيث لعب مباراتين، نجح في الفوز في واحدة وتعادل في الأخرى، حيث سجل 3 أهداف، واستقبل هدفا وحيدا.



