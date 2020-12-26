يوفيتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:55 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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دخل منافس جديد في صراع الحصول على خدمات الصربي لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان ناديي إنتر وميلان أبديا رغبتهما في التعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال ميركاتو شهر يناير المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن آينتراخت فرانكفورت، طلب استعادة خدمات لاعبه السابق لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة، الذي تألق رفقته، قبل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019، نظير 60 مليون يورو.

جدير بالذكر أن ميلان يرغب في ضم يوفيتش، من أجل تعويض رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بينما يرغب أنطونيو كونتي مدرب إنتر، في الاستعانة به هجوميًا إلى جانب روميلو لوكاكو.

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