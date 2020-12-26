مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:20 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
Advertisements
تعثرت المفاوضات بين مسئولي الزمالك، ومهاجم الفريق مصطفى محمد مجددا بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفارس الأبيض.

وكان مصطفى محمد قد أبلغ أشرف قاسم المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، بموافقته بالبقاء مع الزمالك لنهاية الموسم الجاري.

ورفض مصطفى التجديد مجددا بعد أن رأى فرصته للاحتراف نهاية الموسم قد تكون صعبة، مما اضطر إلى إبلاغ مسئولي الزمالك برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الاثنين القادم في ثالث جولات الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب.

أخبار تهمك

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من فرجاني ساسي بعد أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 12 ساعة

ريال يتخذ أولى خطوات ضم صلاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خاص.. الأهلي يوقف المفاوضات مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

06:20 ص

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

09:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن