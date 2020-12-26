ريال يتخذ أولى خطوات ضم صلاح

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد اتخذ أولى خطواته للتعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان صلاح قد أثار الشكوك حول استمراريته في ليفربول، بعد حديثه لصحيفة "آس" الإسبانية، والتي ألمح خلالها لإمكانية انتقاله لأحد ناديي برشلونة وريال مدريد.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسؤلي ريال مدريد بدأوا التفاوض حول إمكانية ضم صلاح، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأكد التقرير، أن ريال مدريد بدأ المفاوضات مع محمد صلاح لمعرفة رغبته في الانضمام لصفوف الفريق الريالي خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن صلاح مرتبط بعقد مع ليفربول، ممتد حتى صيف عام 2023.

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