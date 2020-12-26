أحمد عيد عبد الملك يكشف موقف مصطفى محمد من الإحتراف الخارجي

كشف أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، موقف مصطفى محمد، مهاجم الفريق، من الاحتراف الخارجي، خلال الفترة المقبلة.





وتحدثت عديد التقارير الصحفية، حول رغبة مصطفى محمد، في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وهو ما قد يمثل صدمة لجماهير القلعة البيضاء.





وقال عبدالملك، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الجمعة: "مصطفى محمد مصمم على الاحتراف، اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز لما روحت النادي وهو مصمم على الاحتراف".





وأضاف: "مصطفى محمد مش عاوز يستنى لبعد الأولمبياد حتى، وقالي إن ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها".





وتابع: "قلت لمصطفى محمد إنه يروح فرقة من بداية الموسم أحسن من نص الموسم، بس هو مصمم بردو أنه يحترف".





وواصل أحمد عيد في تغريدة أخرى قائلا: "محدش يقدر يقلل أو يتكلم على مصطفى محمد فنياً، هو أحسن فرود في مصر طبعاً ومن احسن الفراودة داخل القارة".



