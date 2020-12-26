الأهلي يفكر في إشراك بيكهام في لقاء الإتحاد السكندري

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:26 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستعد النادي الأهلي لاملاقاة نظيره الإتحاد السكندي بملعب الأهلي وي السلام، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء الأثنين القادم.

وأكدت مصادر صحفية، أن الجهاز الفني اللأهلي يدرس استمرار الدفع باالاعب أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن، خلال لقاء الإتحاد.

وتألق بيكهام في لقاء الأهلي الماضي ضد فريق سونديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيلا، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وظهر أحمد رمضان بيكهام، في تشكيل الأهلي أمام فريق سونيديب في أول مباراة ضمن التشكيل الأساسي، منذ انتقاله للأهلي، حيث غاب اللاعب الشاب طوال الفترة الماضية، بسبب إصابته بفيروس كورونا الذي ضربه في اليوم الثاني لتوقيعه على عقود عودته لنادي السابق الأهلي.

ولم يحسم الجهاز الفني الأمر بشكل نهائي، حيث ينتظر أن يعود كيفين جونسون المدرب العام، للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي يخضع للحجر الصحي في أحد المستشفيات الخاصة، للتعافي من فيروس كورونا، بجانب الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين في التدريبات خلال اليومين المقبلين.

ويحسم موسيماني مع كيفين جونسون المدرب العام، والقائم بأعمال المدير الفني، بسبب إصابة موسيماني بفيروس كورونا، الموقف الكامل في تدريب الفريق الأحد المقبل.

ويبدأ الأهلي غداً السبت، الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري بعدما عاد الفريق من النيجر فجر أمس الخميس، عقب الفوز على فريق سونيديب عصر الأربعاء الماضي، بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات 48 ساعة، منحها الجهاز الفني بسبب ظروف السفر في أدغال أفريقيا وسوء أرضية الملعب.

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