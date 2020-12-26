الأهلي يسعى لحسم صفقة سيرينو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قام مجلس إدارة الأهلي بتحديد عرضه المادي من أجل حسم صفقة الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للأهلي تمسك بحسم الصفقة مقابل مبلغ مالي قدره 2.5 مليون دولار وأنه هناك محاولات قوية في الوقت الحالي من جانب أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي وزوجة بيتسو موسيماني من أجل إقناع إدارة صن داونز بحسم الرتوش الأخيرة في الصفقة.

ويقام سيرينو بالضغط على إدارة صن داونز من أجل ارتداء القميص الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل المشاركة مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية واللعب تحت قيادة مدربه السابق بيتسو موسيماني.

وقام موسيماني بوضع سيرينو على رأس المرشحين للتواجد في صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة وذلك في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي.

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