استياء في الزمالك بسبب مصطفى محمد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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توقفت المفاوضات بين مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك ولجنة كرة القدم في القلعة البيضاء وعادت إلى نقطة الصفر خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت تقارير صحفية أنه هناك حالة من الاستياء الشديد داخل مجلس إدارة الزمالك ولجنة كرة القدم في النادي الأبيض بسبب تردد مصطفى محمد في البقاء وإعلانه في الساعات الماضية لأيمن يونس رئيس كرة القدم في النادي عن عدم رغبته في الاستمرار واستقراره على قرار الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرى مصطفى محمد أن فرصته في الاحتراف قد تكون صعبة عقب نهاية الموسم الحالي في حين يمتلك حاليًا أكثر من عرض أوروبي قوي.

وقام مصطفى محمد برفض جميع المحاولات لتعديل عقده والاستمرار حتى نهاية الموسم، حيث أبلغ إدارة القلعة البيضاء بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم وذلك في ظل وجود عروض تركية وفرنسية من أجل التعاقد معه.

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