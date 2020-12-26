وكيل صلاح يتحرك لرحيله عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن وكيل النجم المصري محمد صلاح بدأ العمل في رحيل اللاعب عن ليفربول خلال الفترة المقبلة.





وشهدت الفترة الأخيرة جدل كبيرًا بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، بعدما فتح الدولي المصري باب الرحيل أمام ريال مدريد وبرشلونة خلال حواره الذي أجراه مع صحيفة آس الإسبانية.





وكانت هناك بعض التقارير الإنجليزية التي أكدت أن صلاح لا ينوي تجديد عقده مع الريدز، والذي ينتهي بصيف 2023.





وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن وكلاء محمد صلاح بدأو العمل بقوة على نقل محمد صلاح خارج قلعة أنفيلد رود.





وتابع الموقع، أن برشلونة وريال مدريد هما الوجهتان المحتملتان لدى محمد صلاح، في حالة مغادرة ليفربول.



