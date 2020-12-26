الموت يجبر سعد لمجرد على تأجيل طرح أغنيته الجديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
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اضطر الفنان المغربي، سعد لمجرد، إلى تأجيل طرح أحدث أعماله الفنية، بسبب حالة وفاة.

أعلن لمجرد عبر حسابه في موقع "إنستغرام" عن تأجيل طرح أحدث أغانيه "الوجه التاني" بسبب وفاة والد أحد أصدقائه المقربين، والتي كان من المقرر طرحها اليوم الجمعة بالتزامن مع أعياد الميلاد (الكريسماس).

وكتب سعد لمجرد في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "اللهم أرحم والد صديقي وأخي عصام واجعله من أهل الجنة، سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد".

وكان سعد لمجرد شارك جمهوره ومتابعيه "برومو" أغنية "الوجه الثاني"، التي يتعاون فيها للمرة الأولى مع المطرب المغربي، زهير بهاوي.

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