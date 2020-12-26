زيدان يرفض رحيل هازارد ويمنحه فرصة جديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد التخلي عن البلجيكي هازارد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب كثرة إصاباته.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن زيدان يسعى لاستعادة مستوى هازارد مع المرينجي خلال الفترة القادمة من خلال مشاركات اللاعب في المباريات.

وأضافت، أن هازارد جاهز طبيا للمشاركة في المباريات منذ مباراة مدريد أمام غرناطة الماضية، لكن زيدان فضل الاحتفاظ به على دكة البدلاء ورفض الدفع به حتى يطمئن تماما أن اللاعب البلجيكي لن يواجه اي ضغط بدني أو عقلي.

وحقق ريال مدريد الفوز على غرناطة بهدفين نظيفين في إطار الجولة ال15 من الليجا الإسبانية، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو المتصدر بفارق الأهداف عن الفريق الملكي.

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