الاتحاد السكندري يفاوض أسامة محمد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع اسامة محمد لاعب الحرية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء ذلك بناءا على طلب حسام حسن المدير الفني للفريق لتدعيم الجبهه اليسرى في سيد البلد.

ومن جانبه رحب اسامة باللعب للاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة تحت قيادة العميد.

ومن المقرر ان يدخل الاتحاد في مفاوضات مع الحرية خلال الساعات المقبلة لحسم الصفقة بشكل رسمي.

الجدير بالذكر ان اسامة محمد من مواليد ٤ يناير ١٩٩٤ وتواجد في منتخب مصر للشباب مع ربيع ياسين وسبق به اللعب في اندية الاتحاد السكندري و الرجاء و دمنهور وانبي والمقاولون العرب.

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