خاص.. الأهلي يوقف المفاوضات مع الصفقة الكبرى

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جمد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المفاوضات مع الصفقة الكبرى المنتظرة خلال الساعات الماضية.



وارتبط النادي الأهلي بالتعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأكد مصدر داخل إدارة القلعة الحمراء في تصريحات لـ"الفجر الرياضي"، أن المفاوضات مع إدارة الجونة توقفت خلال الساعات الماضية.



وأضاف: "قرار المارد الأحمر بالتراجع عن إتمام الصفقة، جاء بسبب مطالب الفريق الساحلي المادية والتي لا تُناسب خطة القلعة الحمراء".



من ناحية أخرى اقترب المارد الأحمر من التوقيع مع الأوروجوياني جاستين سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي، بالميركاتو الشتوي.