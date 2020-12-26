يسرا اللوزي: لم أخضع لأي عملية تجميل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة يسرا اللوزى، إنها تفاجئت بردود الفعل نحو الصورة التى نشرت من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي" من المفترض أن الجمهور يعرف أننى كنت حامل وولدت منذ شهور قليلة لأننى أنشر أخبارى أولا بأول على السوشيال ميديا.

وقالت إنها تفاجأت أن الكثير قال إنها أجرت عمليات تجميل، مؤكدة أنها لم تخصع لأي عملية تجميل.

وأكدت: أنها لم تحب أن أدافع عن نفسي لأننى مهما قلت إذا أرادوا أن يصدقوا ذلك لم يصدقونك مهما قلت". 

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