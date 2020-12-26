ملك محمد: أحلم بتواجد قصتي مع السباحة في فيلم أو مسلسل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشفت ملك محمد البطلة المصرية، فى رياضة سباحة المكفوفين والتي حققت الميدالية الذهبية فى مناسبتين عن حلمها خلال الفترة المقبلة، بعد نجاحها فى دورها الرياضي.

وقالت البطلة المصرية في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر وان":" اسعى لتحقيق عددًا من البطولات على المستوي الفني في الوقت الحالي، لدي الرغبة في التمثيل خلال الفترة المقبلة رفقة دنيا سمير غانم".

واضافت، "لدي عشق كبير بالنسبة لرياضة السباحة منذ صغري، وامتلك حبا كبيرا لهذه اللعبة، وارغب في العمل وتحقيق بطولات وإنجازات خلال الفترة المقبلة".

وأشارت، "مدرب السباحة الخاص بي هو السبب في عشقي للسباحة، وأتمنى أن أدخل المجال الفني بجانب السباحة التي اسعي لإبراز ذاتي بها أكثر من ذلك".

وواصلت، "أحلم بأن تتواجد قصتي مع السباحة في فيلم أو مسلسل، خاصة وأنني تلقيت العديد من المضايقات والتنمر خلال الفترة الماضية، والمسلسل سيساعدني على منع حدوث هذه الأفعال مرة أخرى".

واختتمت:" أتمني أن يتم دعوتي من قبل إسعاد يونس أو مني الشاذلي للتواجد فى برامجهم التلفزيونية خلال الفترة المقبلة".

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