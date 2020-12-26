أحمد فوزي عن أداء شريف إكرامي مع الأهلي: الدفاع شال عنه كتير

أكد أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق ومدرب حراس نادي الشرقية للدخان حاليًا، أن شريف إكرامي حارس مرمى القلعة الحمراء السابق، وبيراميدز الحالي، أن مستواه جيدًا ولكنه ليس ممتازًا.





وقال أحمد فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن شريف إكرامي حارس جيد وكبير لكنه لا يرتقي إلى أن يكون ممتازا.





وأشار إلى أن دفاع الأهلي، ساعد إكرامي على الظهور بالشكل المميز، موضحا أنه سيعاني مع بيراميدز، في ظل اعتماد لاعبي الفريق السماوي على الخطط الهجومية.



