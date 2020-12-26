أحمد فوزي: مروان محسن مهاجم "محطة" ويحتاج إلى لاعب يسانده

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق ومدرب حراس نادي الشرقية للدخان حاليًا، عن رأيه في مستوى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في ظل تعرض اللاعب للانتقادات خلال الفترة الماضية.

وأشار أحمد فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن مروان محسن مهاجم كبير ومميز، ولكنه مهاجم محطة وليس هداف.

وأكد أن مروان محسن مهاجم كبير ولكنه لا يقدر على اللعب منفردًا، ويحتاج إلى مهاجم آخر يلعب بجانبه.

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