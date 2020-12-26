حكام مباريات غزل كفر الدوار ومياة البحيرة والهلال بالقسم الثالث

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تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثالث، بمختلف المجموعات، حيث يلتقي في المجموعة الحادية عشر، غزل كفر الدوار مع إيتاي البارود، ويدير اللقاء الحكم سيد منير، يعاونه أحمد السيد عبد السميع، ومحمد عبد الله موسى.



ويلعب مياة البحيرة مع رشيد، ويحكم المواجهة بهاء عطا، يعاونه أحمد نبيل وأحمد عبد المعطي.



وفي مجموعة مطروح، يلعب في الجولة الأولى المصري مع الهلال، ويدير اللقاء الحكم محمد حليم، يعاونه الثنائي ماجد مرسي وعبد الله بدر.