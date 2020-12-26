أحمد فوزي: قرار تقليص عدد الأجانب سيتم التراجع عنه.. والأهلي يشرك جيرالدو لتسويقه

أكد أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق ومدرب حراس نادي الشرقية للدخان حاليًا، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، سيتراجع عن القرار الصادر قبل فترة بتقليص عدد الأجانب في الأندية بالموسم الجديد من الدوري.





وأشار أحمد فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن اتحاد الكرة اعتاد على اتخاذ قرارات ثم التراجع عنها، موضحا أن ذلك بسبب الأندية التي تضم عدد كبير من اللاعبين الأجانب.





وتحدث عن أجانب النادي الأهلي، موضحا أن جيرالدو يسعى للحصول على قيمة عقده كاملةً، مؤكدا أن اللاعب يشارك مع الأهلي من أجل تسويقه فقط، خاصة أن اللاعب لم تصله أية عروض نهائيًا.





وأوضح أن جونيور أجايي لاعب جيد، ولكنه يظهر في المباريات الكبيرة فقط، أما في مباريات الدوري والفرق التي تغلق المساحات بشكل كبير فإنه يظهر بشكل سيء جدًا.



