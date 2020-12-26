أحمد فوزي: قرار تقليص عدد الأجانب سيتم التراجع عنه.. والأهلي يشرك جيرالدو لتسويقه

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:12 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أكد أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق ومدرب حراس نادي الشرقية للدخان حاليًا، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، سيتراجع عن القرار الصادر قبل فترة بتقليص عدد الأجانب في الأندية بالموسم الجديد من الدوري.

وأشار أحمد فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن اتحاد الكرة اعتاد على اتخاذ قرارات ثم التراجع عنها، موضحا أن ذلك بسبب الأندية التي تضم عدد كبير من اللاعبين الأجانب.

وتحدث عن أجانب النادي الأهلي، موضحا أن جيرالدو يسعى للحصول على قيمة عقده كاملةً، مؤكدا أن اللاعب يشارك مع الأهلي من أجل تسويقه فقط، خاصة أن اللاعب لم تصله أية عروض نهائيًا.

وأوضح أن جونيور أجايي لاعب جيد، ولكنه يظهر في المباريات الكبيرة فقط، أما في مباريات الدوري والفرق التي تغلق المساحات بشكل كبير فإنه يظهر بشكل سيء جدًا.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا تواصل القفز و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 3 ساعات

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من فرجاني ساسي بعد أزمته مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

يسرا: كان نفسى أتجوز براد بيت

منذ ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:21 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

09:47 م

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن