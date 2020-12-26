عاجل.. أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:09 ص
بوابة الفجر
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أعلن النجم أمير كرارة إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وكتب كرارة، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا".

وأضاف "ياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا".

يذكر أن أمير كرارة أجل تصوير حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" فى موسمه الجديد بعد ما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل، وكذلك قلة عدد ساعات النوم لذلك طلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها.


 

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