مواجهات نارية بالجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا السبت مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث ، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.





وتشهد الجولة صراع شرس بين فرق المقدمة، حيث يواجه فريق نادي شبان المراغة متصدر المجموعة برصيد7 نقاط، نظيره فريق نادي اخميم صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، التي يستضيفها ملعب الأول.





فيما يستضيف فريق نادي قفط وصيف المجموعة برصيد 7 نقاط، نظيره فريق نادي شعب قوص تأتي المجموعة برصيد نقطتين.





ويحل مركز شباب البلينا صاحب المركز العاشر بجدول المجموعة، ضيفا علي فريق نادي ابوتيج، رابع المجموعة برصيد 4 نقاط.





فيما يواجه فريق نادي المراغة صاحب المركز السادس برصيد3 نقاط، نظيره فريق نادي مكة المكرمة سابع المجموعة برصيد3 نقاط.





ويواجه فريق نادي أهلي المنشأة صاحب المركز الحادي عشر برصيد نقطتين، نظيره مركز شباب نجوع مازن صاحب المركز الثامن برصيد نقطتين،والتي يستضيفها ملعب الأول.





وتختتم مباريات الجولة بمواجهة فريق نادي البداري، صاحب المركز الثاني عشر برصيد نقطة، نظيره مركز شباب سوهاج متزيل جدول المجموعة برصيد نقطة





ترتيب المجموعة

1_شبان المراغة 7 نقاط

2_قفط 7 نقاط

3_اخميم 7 نقاط

4_ابوتيج 4 نقاط

5_الرحلات 3نقاط

6_نادي المراغة 3 نقاط

7_مكة المكرمة 3 نقاط

8_نجوع مازن نقطتين

9_شعب قوص نقطتين

10_شباب البلينا نقطتين

11_اهلي المنشأة نقطتين

12_نادي البداري نقطة

13_شباب سوهاج نقطة

