دينا عبدالكريم: العلاقة مع كورونا هي حرب حقيقية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:34 ص
دينا عبدالكريم
دينا عبدالكريم
داليا الحسين
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كشفت الإعلامية دينا عبدالكريم، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإصابة جاءت قبل حوالي أسبوعين أو أكثر ولكنها لم تشعر بأي أعراض للإصابة بالفيروس، ولم تبدأ تشعر بفقدان حاسة الشم إلا مؤخرا.

وقالت "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة "الأولى" إن إحدى صديقاتها بعد الجلوس معها بيومين أخبرتها بأنها مصابة بالفيروس، مؤكدة أنها أكثر شخص أجرى مسحات لأنها تريد الرجوع إلى العمل سريعا.

وأضافت الإعلامية، أن العلاقة مع كورونا هي حرب حقيقية، فالدقيقة التي تخلع فيها الكمامة قد يصاب الشخص بالفيروس، مشيرة إلى أن العرض الوحيد الذي ظهر عليها هو فقد حاسة الشم وتستمع بالتذوق.

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