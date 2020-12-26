دينا عبدالكريم: العلاقة مع كورونا هي حرب حقيقية

كشفت الإعلامية دينا عبدالكريم، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإصابة جاءت قبل حوالي أسبوعين أو أكثر ولكنها لم تشعر بأي أعراض للإصابة بالفيروس، ولم تبدأ تشعر بفقدان حاسة الشم إلا مؤخرا.





وقالت "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة "الأولى" إن إحدى صديقاتها بعد الجلوس معها بيومين أخبرتها بأنها مصابة بالفيروس، مؤكدة أنها أكثر شخص أجرى مسحات لأنها تريد الرجوع إلى العمل سريعا.



