النجمة يسرا: شادية ضربتني قلم طيرت وشي في "لا تسألني من أنا"

كشفت النجمة يسرا النقاب بشأن تفاصيل اشتراكها في فيلم

"أنا كنت معاها في الفيلم وضربتنى قلم طيرت وشى",



وقالت لقائها المسجل قبل إصابتها بفيروس كورونا في برنامج "الدوبلكيس" تقديم أبلة فاهيتا المذاع على قناة ON،: " الكلام راح منى الكلام ومعرفتش أنطق رغم إن إيد شادية صغيرة".

يذكر أن صناع مسلسل يسرا الجديد استقروا على اسم مبدئى للعمل وهو "حرب أهلية"، إخراج سامح عبد العزيز، حيث يجرى الأخير فى تحضيراته النهائية ومعاينة أماكن التصوير.





وتأجيل موعد انطلاق التصوير حتى تتعافى يسرا من فيروس كورونا التى أصيبت به، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع فى الديكور الخاص بالعمل.





كما بدأت يسرا على مدار الفترة الماضية تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، فى ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى.



