إجراء قرعة دوري الميني فوتبول في المنوفية (صور)





أجريت قرعة الموسم الأول لمنافسات لعبة الميني فوتبول بالمنوفية، بمشاركة مندوبي الأندية المشاركة، ولجنة المسابقات والحكام.وحضر القرعة أحمد الجيزاوى رئيس منطقة المنوفية لليمبني فوتبول، وأعضاء مجلس الإدارة، وخالد كامل المدير الفني للمنطقة، وحسن السندبيسى رئيس لجنة الحكام ، وعمرو دويدار رئيس لجنة المسابقات .ومن المقرر أن يلتقي في الجولة الأولى التي تشهد حصول فريق مركز شباب الشهداء على راحه في تلك الجولة طبقاً لنظام المسابقة :1- مركز شباب مدينة السادات مع مركز شباب ابشيش2- مركزشباب مشيرف مع مركز شباب مسجد الخضرومن المنتظر تجديد موعد إنطلاق الدور الأول عقب معاينة الملاعب من جانب اللجنة المنطقة للدوري المؤهل لبطولة الدوري الممتاز.