إجراء قرعة دوري الميني فوتبول في المنوفية (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أجريت قرعة الموسم الأول لمنافسات لعبة الميني فوتبول بالمنوفية، بمشاركة مندوبي الأندية المشاركة، ولجنة المسابقات والحكام.

وحضر القرعة أحمد الجيزاوى رئيس منطقة المنوفية لليمبني فوتبول، وأعضاء مجلس الإدارة، وخالد كامل المدير الفني للمنطقة، وحسن السندبيسى رئيس لجنة الحكام ، وعمرو دويدار رئيس لجنة المسابقات .

ومن المقرر أن يلتقي في الجولة الأولى التي تشهد حصول فريق مركز شباب الشهداء على راحه في تلك الجولة طبقاً لنظام المسابقة :

1- مركز شباب مدينة السادات مع مركز شباب ابشيش
2- مركزشباب مشيرف مع مركز شباب مسجد الخضر

ومن المنتظر تجديد موعد إنطلاق الدور الأول عقب معاينة الملاعب من جانب اللجنة المنطقة للدوري المؤهل لبطولة الدوري الممتاز.
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