شاهد.. عمرو دياب في كواليس ألبومه "يا أنا يا لاء" (صورة)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
Advertisements

نشر الهضبة عمرو دياب  صورة من كواليس طرحه لأغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء" وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق عمرو دياب على الصورة قائلا: "الآن مع مهندس الصوت أمير محروس.. جاهزين لأول أغنية؟".

كان عمرو دياب أعلن أول أمس الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن موعد طرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء".

وكتب عمرو دياب قائلا: "انتظروا ألبومي الجديد "يا أنا يا لاء"، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساء"، ويأتي ذلك عبر أحد تطبيقات الموسيقى الذي يتعاون معها الهضبة.

وانطلقت خلال الأسابيع الماضية الحملة الدعائية الخاصة بألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" فى الشوارع، وذلك قبل طرحه فى الأسواق وعلى جميع المنصات.
شاهد.. عمرو دياب في كواليس ألبومه "يا أنا يا لاء" (صورة)
شاهد.. عمرو دياب في كواليس ألبومه "يا أنا يا لاء" (صورة)

أخبار تهمك

يسرا: كان نفسى أتجوز براد بيت

منذ ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 3 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل القفز و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من فرجاني ساسي بعد أزمته مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 4 ساعات

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:21 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

09:47 م

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن