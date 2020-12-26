عقوبة جديدة تنتظر نادي الإسماعيلي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بات نادي الإسماعيلي، مهددًا بالتعرض لعقوبة خصم 6 نقاط من رصيده خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب أزمة إبراهيم حسن، لاعب الدروايش والنجوم سابقًا.

يأتي ذلك وفقا لما أوضحه عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، والذي أشار إلى أن الإسماعيلي لم يقم بتسديد نسبة إعادة بيع إبراهيم حسن إلى نادي النجوم، بعدما تم بيعه إلى نادي الزمالك قبل التوقيع إلى بيراميدز.

وأكد أنه تم صدور حكم نهائي لصالح نادي نجوم المستقبل، بإلزام نادي الإسماعيلي بدفع نسبة بيع إبراهيم حسن إلى نادي الزمالك.

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