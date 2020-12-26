شاهد.. أديب: "الريس خايف على الناس وبيقولهم الكمامة فين"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:05 ص
جانب من جولة الرئيس
جانب من جولة الرئيس
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من المشروعات اليوم: "الريس كان بيشاور للناس وبيقولهم الكمامة فين.. خايف عليهم".

وأشار "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "كانوا بيقولوا الريس بيكلم طلاب الحربية من وراء زجاج، شوفوا النهاردة ريس فين.. أنا كنت عايز أقوله إيه ده، هو في رئيس يبقا قريب من الناس كده".

وتابع الإعلامي: "البلد كويسة، اقفوا جمبها، البلد واقفة على رجلها، البلد شامة نفسها"، مشددا على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا..

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