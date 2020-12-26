شاهد.. أديب: "الريس خايف على الناس وبيقولهم الكمامة فين"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من المشروعات اليوم: "الريس كان بيشاور للناس وبيقولهم الكمامة فين.. خايف عليهم".





وأشار "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "كانوا بيقولوا الريس بيكلم طلاب الحربية من وراء زجاج، شوفوا النهاردة ريس فين.. أنا كنت عايز أقوله إيه ده، هو في رئيس يبقا قريب من الناس كده".



