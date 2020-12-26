كريم فهمي يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
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أكد الفنان كريم فهمي،أن حالته الصحية مستقرة ولم تتدهور حتي الآن وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة "دي ام سي: أنه يعيش في عزلة بالمنزل وزجته تضع الطعام له أمام الباب.

واشار إلى أنه لا يزال يعاني من اعراض "كورونا" لليوم الثالث علي التوالي.

ولفت الانتباه إلى أنه يتابع مع أحد الأطباء ويسير علي بروتوكول العلاج حتى يتم شفائه من الفيروس.

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