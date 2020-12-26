المفتي يوجه رسالة للحموات: لاتدخلوا فى حياة أبنائكم الزوجية (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا ينبغي للأب والأم التدخل في الحياة الزوجية لأبنائهما.





وتابع "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الجمعة أنه لا ينبغي لأي أم أو أب أن يتدخل في مسار الحياة الزوجية لأبناءه.





وطالب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية من الوالدين أن يتركا أبنائهم لتقدير المسائل الخاصة بإدارة حياتهم لتقديرهم بما تملي عليهم المصلحة في الحياة الزوجية.





وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن التدخل في الحياة الزوجية يحدث اضطرابًا، موجها نصيحة إلى الآباء والأمهات بعدم التدخل في الحياة الزوجية فالعلاقة الزوجية بها خصوصية بين الزوجين خاصة في مسألة إدارة شأن البيت.



