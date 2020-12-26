المفتى: بيع الزوجة لذهبها دون علم زوجها «حلال» (فيديو)

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رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن سؤال حول حكم بيع الزوجة ذهبها دون الرجوع لزوجها، قائلًا: إنه أمر حلال.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، من ناحية الحقوق، فالملكيات ثابتة والتصرف فيها صحيح.



وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن العلاقة الزوجية تحتاج للمكاشفة والمصارحة وأن يكون هناك شفافية في كافة الأمور المرتبطة بين الزوجين.

