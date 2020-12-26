تامر حسني يتصدر محركات البحث بعد طرح "طمعتيني" و"قد الفراق"

تصدر تامر حسني، محركات البحث بأغنيتي "طمعتيني" و"قد الفراق".

الأغنية الأول هى "طمعتينى" من كلمات وألحان بلال سرور، والأغنية الثانية "قد الفراق" من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع إسلام زكى.