الطبيب رفضت مستشفى جامعي استقباله يكشف الحقيقية (فيديو)

كشف الدكتور فؤاد فرج، أستاذ التشريح بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، حقيقة رفض مستشفى قصر العيني استقبال هو زوجته بعد اصابتهما بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن حالته تتحسن، وسيتم حجزه غدا في مستشفى جامعة عين شمس للاطمئنان على صحته.





وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزير التعليم العالي لم يقصر في متابعة حالته، واتصل به من رقمه الشخصي، لافتا إلى أنه أصيب هو وزوجته بالكورونا من خلال العدوى من نجلهم البالغ 17 عام.





وأضاف أنهم تلقوا العلاج فترة في المنزل ولكن حالت زوجته ساءت بشدة فتوجهوا للقصر العيني الفرنساوي، فرفض مسئول الأمن دخولهم، فاتصل بأحد المسئولين بالمستشفى وطالبه بالتوجه لمستشفى الباطني، معلقا: "مكنش في وقت انتظر لعمل المسحة وظهور النتيجة.. هتكون زوجتي توفاها الله".





وتابع أنهم توجهوا لمستشفى خاصة وتم وضعها على جهاز أكسجين، لافتا إلى أنهم اكتشفوا أن نقابة الأطباء لا تساهم في علاج مرضى الكورونا، وفوجىء أن تكلفة الليلة الواحدة بالمستشفى الخاص 16 ألف جنيه، معلقا: "مكنش في استطاعتي، ورجعت أنا وزوجتي البيت".



