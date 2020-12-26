الزمالك يزف خبرا سارا لجماهيره بشأن أوباما

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن نادي الزمالك عن التوصل لاتفاق رسمي مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية، أن ملف التجديد لأوباما تم الانتهاء منه، بعد الجلسة التي جمعته مع وكيل اللاعب.

وشهدت الجلسة أيضًا توقيع الطرفين على اتفاق بالبنود الجديدة التي تضمن تقدير اللاعب، وتمسك النادي به خلال الفترة الحالية.

وأشار أن يوسف أوباما أبدى رغبة شديدة وتمسك بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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